TV-Quoten: Tierischer "Tatort" trumpft auf

Klarer Fall für die Berliner "Tatort"-Kommissare: Mit mehr als acht Millionen Zuschauern weisen sie die TV-Konkurrenz in die Schranken.



Der Berliner "Tatort" war am Sonntagabend im deutschen Fernsehen unschlagbar. Den Krimi mit dem Titel "Tiere der Großstadt" verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten 8,10 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 24,9 Prozent. Die Ermittler Karow (Mark Waschke) und Rubin (Meret Becker) mussten gleich zwei Morde auf einmal aufklären. Die "Tagesschau" hatte zuvor im Ersten 6,18 Millionen Zuschauer (20,7 Prozent), die Talkshow "Anne Will" im Anschluss um 21.45 Uhr 3,36 Millionen (13,2 Prozent).