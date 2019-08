TV-Quoten: "Verstehen Sie Spaß" knapp hinter "Wilsberg"

Mit der Krimiserie "Wilsberg" hat das ZDF am Samstag den Quotenhit zur Hauptsendezeit eingefahren.



Die Folge "Die fünfte Gewalt" sahen ab 20.15 Uhr 4,31 Millionen - ein Marktanteil von 17,4 Prozent. Die sommerliche Best-Of-Sendung der Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten hatte 3,44 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent). Moderator Guido Cantz präsentierte die 20 lustigsten Filmstreiche des vergangenen Jahres von der Ferieninsel Mallorca aus.