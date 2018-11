TV-Quoten: ZDF-Spreewaldkrimi setzt sich gegen RTL-Bauern durch

Es war erst der 11. Spreewaldkrimi seit 2006. Dennoch haben sich die Filme mit Kommissar Krüger längst zur festen Größe im ZDF entwickelt.



Auf den Spreewaldkrimi ist für das ZDF Verlass. Den Film "Tödliche Heimkehr", in dem Kommissar Krüger (Christian Redl) den Mord an einem Anwalt aufzuklären hat, verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,89 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Auf Platz zwei landete ebenfalls mit gutem Zuspruch die RTL-Show "Bauer sucht Frau". Die Suche nach einer passenden Frau für einsame Landwirte mit Moderatorin Inka Bause brachte es auf 5,24 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent).