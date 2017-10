TV-Quoten: ZDF mit "Tod im Internat" klar vor Mario Barth

Nadja Uhl holt für das ZDF den Quotensieg. Als LKA-Ermittlerin ermittelt sie undercover. Großes Interesse gibt es auch an Mario Barth und seinen Aufdeckungen. Das Erste hat es diesmal schwerer.



Das ZDF lag am Mittwochabend mit seinem Thriller weit vorn. Der zweite Teil von "Tod im Internat" interessierte ab 20.15 Uhr 5,06 Millionen Zuschauer - das war ein Marktanteil von 17,2 Prozent. Nadja Uhl als LKA-Ermittlerin, die den Mörder eines Schülers finden soll, ermittelt darin undercover in einem Elite-Internat.



Schon zum Auftakt zwei Tage zuvor hatte der TV-Krimi die Konkurrenz hinter sich gelassen. Den ersten Teil verfolgten allerdings noch 5,72 Millionen Zuschauer (18,6 Prozent) - etwas mehr als die Fortsetzung.