TV-Quoten: ZDF und RTL machen das Rennen

Der ZDF-Krimi ist schwer zu schlagen. Diesmal kann nur die RTL-Reihe über Landwirte auf Partnersuche mithalten. Die Verbrauchertipps im Ersten interessieren deutlich weniger.



Der ZDF-Krimi "Brandnächte" interessierte die Fernsehzuschauer am Montagabend mit Abstand am meisten. Im Schnitt 5,93 Millionen verfolgten von 20.15 Uhr an die Geschichte um eine Anwältin (Sophie von Kessel), deren Schwester vor Jahren bei einem Brandanschlag ums Leben kam und die nun wissen will, was damals wirklich passierte. Der Marktanteil für den TV-Krimi unter der Regie von Matti Geschonneck lag bei 18,1 Prozent - das waren noch bessere Werte als für den ZDF-Krimi in der Woche davor.