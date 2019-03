TV-Quoten: Zürich-Krimi vor Karneval

Die Weiberfastnacht feierte das ZDF mit der Mädchensitzung in Köln - die meisten Zuschauer aber interessierten sich für den Krimi aus Zürich im Ersten.



Das närrische Treiben ist in vollem Gange - im Fernsehen hat sich am Donnerstagabend trotzdem der Krimi gegen den Karneval durchgesetzt. "Der Zürich-Krimi: Borchert und die mörderische Gier" holte im Schnitt 5,50 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 18,0 Prozent für das Erste.



Während Christian Kohlund (68) ab 20.15 Uhr als Anwalt Borchert unter Islamisten im Einsatz war, feierte das ZDF zur Weiberfastnacht "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" - mit 4,23 Millionen Zuschauern (15,0) Prozent. Eine Woche zuvor hatte sich der ZDF-Quotenhit "Der Bergdoktor" mit 7,16 Millionen (22,5 Prozent) in die Pause bis zur nächsten Staffel verabschiedet. Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 5,09 Millionen (17,4 Prozent).