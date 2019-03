TV-Rechte der Champions League weiterhin umstritten

Der Wirbel um die TV-Rechte für die UEFA Champions League hat im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt. Nach der enttäuschenden ersten Pay-TV-Saison kommt daher nun die Debatte erneut ins Rollen. Es stehen viele Fragen rund um die Zukunft der Champions League und ihrer TV- Übertragungen im Raum.



Für all jene, die den Streit um die TV-Rechte im vergangenen Jahr nicht verfolgt haben, folgt hier ein kleiner Rückblick: Früher wurde die Champions League zumindest teilweise im Free-TV übertragen, doch nach und nach sicherte sich der Pay-TV-Anbieter Sky zahlreiche Rechte. Diese Mischung aus Übertragungen im Pay-TV und einzelnen Spielen der deutschen Mannschaften zusätzlich im ZDF, wurde über Jahre hinweg gut von den Zuschauern angenommen und lief somit erfolgreich. Bei den verhandlungen zu den TV-Rechten in der Saison 2018/2019 ging das ZDF angesichts der hohen Kosten jedoch leer aus. Stattdessen wurden sie an Sky sowie das Livestreaming-Portal DAZN vergeben.



Sky und DAZN teilen sich die CL-Lizenzen

Die Lizenzvergabe schloss somit das Free-TV aus und brachte zudem einen weiteren Anbieter ins Spiel, weil sich der Pay-TV-Anbieter Sky nicht alle Rechte exklusiv sichern konnte. Stattdessen teilt er sich nun die Übertragung der Spiele mit DAZN über ein sogenanntes „Picking-System“. Die Online-Plattform DAZN war bis zu diesem Zeitpunkt noch weitestgehend unbekannt. Sie wurde im Jahr 2016 von der Perform Group gelauncht und gilt durch den Erwerb zahlreicher Rechte, wie eben jener für die Champions League, mittlerweile als der größte deutsche Sport-Streamingdienst. Der kostenpflichtige Dienst wird von den Abonnenten pro Monat bezahlt. Aktuell liegen die Kosten bei 9,99 Euro pro Monat.



Somit ist es hierzulande mittlerweile nicht mehr möglich, Champions League Spiele kostenlos im Free-TV zu sehen. Da sich die beiden Anbieter die Übertragungsrechte teilen, müssten Fans, die möglichst alle Spiel sehen möchten, also auch für beide Anbieter bezahlen. Genau dieser Umstand scheint nun der Grund für enttäuschende Zuschauerzahlen bei den vergangenen CL-Spielen zu sein.



Champions League bleibt hinter Erwartungen zurück

Eigentlich war die Saison mit gleich vier deutschen Mannschaften im Rennen äußerst vielversprechend gestartet. Neben dem Traditionsverein FC Bayern München konnte sich auch die TSG Hoffenheim, der FC Schalke 04 sowie Borussia Dortmund sich für die Vorrunde qualifizieren, so dass sich Sky und DAZN auf hohe Zuschauerzahlen einstellten. Doch mit den ersten Spielen kam die Ernüchterung: Die Einschaltquoten stürzten um weit mehr als 80 Prozent gegenüber der Übertragung im Free-TV ab. Offenbar ließen sich viel weniger Fans dazu bewegen, für die internationalen Fußballspiele zu bezahlen, als angenommen.