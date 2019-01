TV-Serie "Suits" vor dem Aus

Herzogin Meghan hat sie bekannt gemacht. Nun wird die letzte Staffel von "Suits" angekündigt.



Die durch die heutige Herzogin Meghan weltweit bekannt gewordene Fernsehserie "Suits" geht ihrem Ende entgegen. Die neunte Staffel werde zugleich die letzte sein, sagte Serienschöpfer Aaron Korsh (52) in einem Interview mit dem Portal deadline.com.