Tag 2 im Dschungelcamp: Turbo-Modus gestartet

Das RTL-Dschungelcamp startet gewohnt bissig-banal. Doch schon am Auftaktwochenende der elften Staffel fragt sich mancher im Publikum, wohin das Urwaldtreiben von zwölf Promis bei dieser Fülle von Verrücktheiten diesmal führen soll.



Das Dschungelcamp hat ein neues Level erreicht. Ja, die Abläufe und Rituale sind bei der elften Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekannt. Und da seit dem vergangenen Jahr auch in der deutschen Version die Gruppe geteilt wird, ist es nur eine Mini-Neuerung, dass die Kandidaten selbst die Teams wählen.



Doch dann zünden die zwölf Dschungelkronen-Anwärter den Turbo und feuern schon am Auftaktwochenende all die Extras ab, die das Publikum sonst zwei Wochen lang bei Laune halten: Beichten über einschneidende Erlebnisse, Hungerwahn und Diskussionen über Geschlechtsteile. Bei einigen scheinen sogar noch vor dem Start die Nerven derart blank zu liegen, dass Psychologiestudenten genug Stoff für drei Semester hätten. Die Zuschauer müssen sich fragen: Was kann da noch kommen?



Der Reihe nach: Die düsteren Geständnisse aus ihrer Vergangenheit über Suizidversuche (Ex-Neue-Deutsche-Welle-Sängerin Franziska "Fräulein" Menke (56) und Jens Büchner (47) aus der Auswanderer-Reihe "Goodbye Deutschland") sowie exzessiven Alkohol- und Drogenmissbrauch (Schauspieler Markus Majowski (52) und It-Boy, Sänger und Designer Florian Wess (36)) schleudern die Kandidaten mehr so nebenbei heraus. Ihre Vorgänger brauchten dafür unzählige Nachtwachen am Lagerfeuer.



Überhaupt scheint Majowski - nach den von RTL zusammengestellten Ausschnitten vom Campleben - diesmal des Wahnsinns fette Beute zu sein. Nach einer aufwendigen Erläuterung seiner besonderen Beziehung zum Wasser ("Ich bin wie ein Delfin") ruft er gleich mal zum Streik auf, weil er das Trinkwasser als zu dreckig und gesundheitsgefährdend empfindet. Im Dschungeltelefon fordert er den sofortigen Austausch - "und zwar zackig". Nur folgt ihm keiner seiner Mitcamper.