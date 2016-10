"Tagesthemen": Ingo Zamperoni übernimmt von Thomas Roth

Nachdem sich Thomas Roth von den "Tagesthemen" verabschiedet hat, wird am Montag Ingo Zamperoni seinen ersten Einsatz als Moderator haben. Das ARD-Nachrichtenmagazin möchte sich zudem künftig auch jüngeren Zuschauern öffnen.



Für seinen Einsatz als neuer Hauptmoderator der ARD-"Tagesthemen" hat Ingo Zamperoni (42) schon im TV-Studio geprobt. "Ich habe die freien Zeitfenster genutzt, um Bewegungen und Schritte auszuprobieren. Was für ein Timing brauche ich?", sagte der bisherige ARD-Korrespondent in der US-Hauptstadt Washington am Donnerstag in Hamburg. Von Montagabend an ist Zamperoni dauerhaft bei den "Tagesthemen" (24. Oktober/22.15 Uhr) im Einsatz.