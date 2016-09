"Tagesthemen": Termin für Abschied von Thomas Roth steht

Die "Tagesthemen" haben bald einen neuen Moderator. Viele Jahre hatte Thomas Roth die Nachrichtensendung präsentiert - jetzt geht er in den Ruhestand. Der Nachfolger steht aber schon bereit.



In ein paar Wochen ist es soweit. Dann wird Thomas Roth ein letztes Mal durch die "Tagesthemen" führen. Nach drei Jahren als Moderator des Nachrichtenmagazins der ARD verabschiedet sich der 64-Jährige am 2. Oktober in den Ruhestand.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Nur wenige Journalisten können auf einen so vielfältigen Erfahrungsschatz zurückgreifen wie Thomas Roth. Gerade bei unerwarteten und besonders fordernden Nachrichtenlagen zeigen sich seine herausragende Souveränität und seine große journalistische Routine." Angefangen hat der Journalist beim damaligen Süddeutschen Rundfunk, war jahrelang ARD-Korrespondent in Johannesburg und arbeitete im ARD-Studio in Moskau. Bevor er zu den "Tagesthemen" kam, war Leiter des ARD-Studios in New York.