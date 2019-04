Talk-Ikone Arabella Kiesbauer wird 50

Diesen Montag wird Arabella Kiesbauer 50 Jahre alt. Seit den wilden 90ern hat sich bei ihr viel verändert.



Ihre Talkshow war ein Novum und auch eine farbige Moderatorin im deutschen Fernsehen war damals besonders: Inzwischen ist sie vor allem für die Liebe im Einsatz.



Arabella Kiesbauer gehörte mit der nach ihr benannten Gesprächsrunde bei ProSieben zu den Pionieren der nachmittäglichen Talkshow. Diese gehörten zu den 90ern wie Boybands und Bauchfrei-Tops. Von 1994 bis 2004 diskutierte Kiesbauer mit ihren Gästen in circa 3.000 Episoden über Alltagsprobleme und Tabus. Und im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen konnte sie sich als Moderatorin im Fernsehen halten. 2015 präsentierte sie den ESC in Wien, seit 2014 moderiert sie die österreichische Ausgabe von "Bauer sucht Frau".



Am heutigen Montag, den 8. April, wird Kiesbauer nun 50 Jahre alt - und ist froh, dass sie inzwischen ihr Arbeitspensum deutlich gesenkt hat.