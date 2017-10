Talkmasterin Britt Hagedorn bekommt Ratgebersendung

Im November kehrt die Talkmasterin Britt Hagedorn zurück auf den Hauptsender von Sat.1. Neben ihrer Sendung auf Sat.1 Gold gibt es ab nächstem Monat eine Ratgebersendung.



Zwölf Jahre lang stand Britt Hagedorn in der Talkshow "Britt" jeden Werktag für Sat.1 vor der Kamera, seit 2013 gibt es jedoch wenig Neues von der Moderatorin. Mit "Britt" hat Sat.1 der letzten täglichen Talkshow im deutschen Fernsehen den Riegel vorgeschoben. Nun haben sich die verdichteten Gerüchte jedoch bestätigt, dass Hagedorn in Kürze eine Ratgeber-Show bekommt.

Meldungen zu diesem Thema

Sat.1 zeigt "Das Nebelhaus" mit Felicitas Woll

Sat.1 knackt 20 Prozentmarke am Sonntagabend

1 Mio. Euro Belohnung: Sat.1 sucht besten Gründer



Ab dem 20. November ist Hagedorn jeden Montagmorgen um 10 Uhr in "Total gesund" zu sehen, gleich im Anschluss des "Frühstücksfernsehen". Damit ersetzt die Ratgeber-Sendung die "Klinik am Südring", die auf dem Sendeplatz noch so lange zu sehen ist.



"Wir beschäftigen uns mit medizinischen Belangen des Alltags. Wie geht zuckerfreie Ernährung? Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?", wie Hagedorn "Total gesund" in der "Bild am Sonntag" beschreibt.



In wenigen Tagen startet außerdem das Format "Mein schönstes Ich" beim Spartensender Sat.1 Gold.