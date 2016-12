"Tatort" 2016: So viele Leichen wie nie

Im Jubiläumsjahr, in dem der 1000. "Tatort" über die Bildschirme flimmerte, konnte die ARD-Krimireihe die höchste Anzahl an Leichen verbuchen. Daneben hieß es 2016 Abschied vom Bodensee-"Tatort" nehmen.



Beim "Tatort" sind dieses Jahr 162 Leichen in 37 Filmen gezählt worden - ein neuer Rekord. Die Zählung kommt von der Fan-Seite "Tatort-Fundus". Die Experten sagen auch, dass von den derzeitigen Top 5 der leichenreichsten Filme zwei in diesem Jahr gezeigt wurden: zum einen die Stuttgarter Folge "Im gelobten Land" vom SWR mit 26 Leichen, darunter allein 23 Flüchtlinge in einem Lastwagen, sowie der Bremer Krimi "Der hundertste Affe" mit 21 Leichen. Die ARD-Reihe "Tatort" gibt es seit 1970 - in diesem Jahr lief der 1000. Krimi. Der bisherige Rekord waren im Jahr 2014 in 36 Filmen 150 Leichen, 2015 gab es 111 Leichen in 40 Krimis.