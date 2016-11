"Tatort": Drehstart zu "Klappe zu, Affe tot"

Unter dem Arbeitstitel "Klappe zu, Affe tot" dreht die ARD derzeit die neueste Folge des Münster-"Tatorts" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers.



Am heutigen Mittwoch starten die Dreharbeiten zum neuen "Tatort" aus Münster. Axel Prahl und Jan Josef Liefers stehen für die neueste Folge, die derzeit noch den Arbeitstitel "Klappe zu, Affe tot" trägt, erneut als Ermittlerduo Frank Thiel und Prof. Boerne vor der Kamera.