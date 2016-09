"Tatort" Dresden ermittelt im Social Media

Mit einer Folge, die derzeit mit dem Arbeitstitel "Level X" versehen ist, verschlägt es die Ermittler des "Tatort" Dresden in die Social-Media-Szene. Die Dreharbeiten zu der neuen Folge der ARD-Krimireihe haben begonnen.



Die ARD-Zuschauer können sich auf neue "Tatort"-Ermittlungen freuen, auch die Dresdner Ermittler gehen wieder auf verbrecherjagd. Ihr dritter Fall verschlägt die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) in die Social-Media-Szene. Dieser wird derzeit unter dem Titel "Level X" geführt. Die Dreharbeiten dazu laufen derzeit und voraussichtlich noch bis Mitte Oktober 2016 natürlich in Dresden. Das Thema sagt auch der ARD zu, die den Dresden-"Tatort" im Rahmen ihrer Themenwoche "Woran glaubst du?" (bislang ebenfalls noch der Arbeitstitel) zeigen möchte.