Tatort-Hauptkommissar Stellbrink mit vorletztem Einsatz

Der siebte Fall von Hauptkommissar Jens Stellbrink alias Devid Striesow am 1. Januar ist zugleich sein vorletzter.



Im Sommer wurde bekannt, dass der Saarländische Rundfunk und Devid Striesow ihre Tatort-Zusammenarbeit mit der Ausstrahlung der Folgen "Mord Ex Machina" (Neujahr 2018) und "Der Pakt" in 2019 beenden.



Die Trennung erfolgt auf Wunsch Devid Striesows, der sich künftig intensiver neuen Herausforderungen und anderen Projekten widmen will. Mit den Stellbrink-Tatorten, die seit 2013 im Ersten ausgestrahlt wurden, erreichte der SR nach eigenen Angaben die besten Quoten seit 1993. Die Erstausstrahlungen der Stellbrink-Tatorte "Söhne und Väter", "Totenstille", "Adams Alptraum" und "Melinda" sahen jeweils mehr als neun Millionen Zuschauer bundesweit. Der höchste Marktanteil lag bei 26,1 Prozent.