"Tatort Internet" und "Tatort Telefon" auf ZDFinfo

Die Deutsche verbringen täglich knapp zweieinhalb Stunden im Internet. Sie shoppen, daten, kommunizieren, spielen oder planen ihren Urlaub. Ein guter Ort auch für Betrüger.



Dabei erleichtern viele den Betrügern ihr Handwerk durch das unbesorgte und unkritische Handeln im Internet. Am Donnerstag ab 14.45 Uhr erklärt ZDFinfo in "Tatort Internet: Plattform der Betrüger" einige Maschen der Abzocker.