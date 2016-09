"Tatort" Münster: Zum Jubiläum schwebt Boerne in Lebensgefahr

Für den bereits 30. Fall des beliebten Münsteraner "Tatort"-Duos Boerne und Thiel steht der Thrill verstärkt im Fokus: Ein Psychopath trachtet dem Professor zur "Feierstunde" nach dem Leben. Der typische Humor bleibt dabei dennoch nicht auf der Strecke.

Boerne (Jan Josef Liefers, M) schwebt in Lebensgefahr: Können seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch, links) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, r) im Schutzanzug rechtzeitig helfen? Bild: © WDR/Wolfgang Ennenbach

Mit witzigen Dialogen und abgedrehten Plots hat sich das "Tatort"-Erfolgs-Duo aus hanseatisch-nüchternem Kommissar und selbstverliebtem Rechtsmediziner in die Herzen der Zuschauer gespielt. Doch so viel Thrill und Spannung wie in der 30. Folge des Münster-"Tatorts" gab es selten: In der Krimi-Episode "Feierstunde", mit der die ARD das kleine Jubiläum am Sonntag um 20.15 Uhr begeht, gerät Professor Boerne in höchste Lebensgefahr.



Mit der ersten Szene (Buch: Elke Schuch) ist das Bedrohungsszenario gesetzt: "Ich will ihn umbringen. Ich kann an nichts anderes mehr denken, als ihn umzubringen", lässt der Mann auf dem Psychologen-Sofa seine Therapeutin (Oda Thormeyer) wissen. Dass er das Ego seines Opfers zerstören will, seine Hybris, dass er an seiner Arroganz verrecken möge, fantasiert er. Kennern des Münster-Krimis schwant schon hier, dass der egomanische Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) gemeint sein muss.