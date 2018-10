"Tatort": Sabine Postel übt Kritik vor ihrem Abschied

Rund 22 Jahre lang war Sabine Postel die "Tatort"-Kommissarin Inga Lürsen. Die Krimi-Reihe sei ein tolles Format, sagt sie. Aber es gibt auch Entwicklungen, mit denen sie nicht glücklich ist.



Schauspielerin Sabine Postel wird die Bremer «Tatort»-Kommissarin Inga Lürsen, die sie rund 22 Jahre gespielt hat, fehlen. "Der "Tatort" ist ein tolles Format. Die Zeit in Bremen hat mir großen Spaß gemacht. Sonst wäre ich nicht so lange dabei geblieben", erklärte sie am Freitag. Die Bremer Episoden zeichneten sich dadurch aus, außergewöhnliche, auch gesellschaftlich brisante Themen anzupacken. "Und das gefiel mir immer sehr gut."



Gerade hat sie mit ihrem Kollegen Oliver Mommsen die letzte Folge abgedreht. Sie soll im Frühjahr 2019 gezeigt werden.