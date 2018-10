"Tatort" aus Wien - Wer hat das Schwarzgeld vom "Dokta"?

Der Pico Bello und sein Spezi werden überfallen. Nun sucht der Jukic einen Mörder, der dem "Dokta" Geld geklaut hat. Der Wiener "Tatort" taucht am Sonntag ein ins dreckige Milieu der Kriminellen. Waschechte Gangster sorgen dabei für wenig Spannung, aber gute Unterhaltung.



Der Ausflug ins Wiener Rotlichtmilieu beginnt brutal. Ein Mann wird erschossen, verbrannt - und damit möglichst wenig Spuren bleiben, werden ihm auch noch die Zähne ausgeschlagen. Die Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) haben es in ihrem 19. gemeinsamen Fall mit abgezockten Kriminellen zu tun, die auf Rache und ihre Marie aus sind - also ihr schmutziges Geld. Der "Tatort - Her mit der Marie" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten ist eine Reise in ein Ur-Wiener Biotop mit merkwürdigen Gestalten aus der Unterwelt - voll Wiener Schmäh und schrägen Spitznamen.