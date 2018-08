"Tatort" hautnah: Zuschauer dank Kamerakniff mitten drin

Manchmal wackelt die Kamera gehörig, aber das ist Programm: Der nächste Tatort nimmt die Zuschauer wie bei einer Live-Aufnahme mitten ins Geschehen mit. Die Spannung ist ebenso spürbar wie der Tod.



Ein Krimi, bei dem die Leiche fast eine Stunde auf sich warten lässt? Der 88 Minuten fast nur in einem einzigen Gebäude spielt? Wie spannend das sein kann, zeigt der "Tatort" mit dem Titel "Die Musik stirbt zuletzt" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten. Ein szenischer Kniff nimmt die Zuschauer dabei nämlich hautnah mit ins Geschehen: Die ganze Handlung ist mit einer einzigen Kamera ohne Unterbrechung durchgefilmt, ähnlich wie der 140 Minuten lange Kinofilm "Victoria" aus dem Jahr 2015 mit Frederick Lau. Der Kameramann läuft den Schauspielern hinterher, einschließlich bei einer Verfolgungsjagd. Das Bild wackelt manchmal, und genau das vermittelt das Gefühl, beim Verbrechen live dabei zu sein.