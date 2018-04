"Tatort" unter Zehn-Millionen-Marke - guter Start für Frier

Der "Tatort" ist sonntags immer die Nummer eins - es kommt nur auf die absolute Höhe an: Dieses Mal reichte es mit einem Frankfurter Fall für Deutschlands Krimi Nummer eins nur zu einer 8 vor dem Komma.



Das Publikumsinteresse am Frankfurter "Tatort"-Krimi "Unter Kriegern" hielt sich am Sonntag in Grenzen. 8,37 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die Geschichte mit den Ermittlern Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), die nach dem Tod eines Schülers in einem Sportleistungszentrum ermitteln. Der Marktanteil betrug 24,3 Prozent. Ein "Tatort" erreicht mitunter mehr als zehn Millionen Zuschauer.