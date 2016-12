Technisat: Neuer Multischalter Gigaswitch 9/20 Lan im Handel

Technisat hat den Gigaswitch 9/20 Lan in den Handel gebracht. Der kompakte Standalone-Multischalter gibt bis zu acht ZF-Ebenen an bis zu 20 Teilnehmer weiter.



Der neue Standalone-Multischalter von Technisat gibt bis zu acht ZF-Ebenen an bis zu 20 Teilnehmer weiter. Damit erlaubt der Gigaswitch 9/20 die Signale von zwei Orbitpositionen in einer Sat-Anlage zu verteilen. Zusätzlich können wahlweise DVB-T/T2, DAB Plus, UKW oder Kabel-TV eingespeist werden.