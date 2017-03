Technisat und Hasso-Plattner-Institut arbeiten am Smart Home

Was ist die Zukunft des Smart Homes? Diese und andere Fragen untersuchen Studenten der HPI School of Design Thinking im Rahmen eines Forschungsprojekts. Das alles geschieht im Auftrag von Technisat.



"Aus unserer Sicht steckt das Thema Smart Home noch in den Kinderschuhen. Einige Einzelkomponenten sind technisch schon weit entwickelt, aber aus der Nutzerperspektive passt vieles noch nicht richtig zusammen. Hier steckt noch jede Menge Innovationspotenzial." Mit diesen Worten fasst Professor Weinberg von der HPI School of Design Thinking den Stand der Smart-Home-Technologie zusammen. Deshalb arbeitet seit 2016 Technisat eng mit der HPI School of Design Thinking zusammen.