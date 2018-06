"Ted 2" feiert Free-TV-Premiere im ZDF-"Montagskino"

Das Leinwand-Kuscheltier ist mit seinem Film zurück auf den Bildschirmen. Teddybär Ted feiert mit dem zweiten Teil der gleichnamigen Reihe Free-TV-Premiere im "Montagskino" beim ZDF.



Am Montag (25. Juni) wird es kuschelig im ZDF. Kuscheltier Ted ist nämlich auf den Fernsehern der "Montagskino"-Zuschauer zu sehen. Im Gepäck hat der Teddybär den zweiten Teil der Filmreihe: "Ted 2".