Tele 5 feiert hundertjährigen Dino

Tele 5 feiert vom 08. bis 11. August mit Dino De Laurentiis den erfolgreichsten italienischen Filmproduzenten aller Zeiten.



70 Jahre im Filmbusiness, über 150 produzierte Filme: Dino De Laurentiis hat sein Leben dem Film gewidmet! Filmfreaks kennen ihn, war er doch DER Filmproduzent, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Der Arnold Schwarzenegger zum Ruhm verhalf und wirklich alles produzierte von Fellinis "La Strada" über "Flash Gordon", einigen Stephen King-Verfilmungen bis hin zu "King Kong", von der kommerziellen Produktion über künstlerische Filme bis hin zum Low Budgetfilm.