Tele 5 gibt Kalkofe neues Online-Format

Satiriker und TV-Kritiker Oliver Kalkofe hat sich in den letzten Jahren zu einem der Gesichter von Tele 5 entwickelt. Nun spendiert der etwas andere Sender diesem ein neues Format - welches allerdings ausschließlich online zu sehen sein wird.



Mit seiner "Mattscheibe" hat sich Oliver Kalkofe sowohl im Radio wie auch im TV als teils bösartiger Kritiker des Fernsehens einen Namen gemacht. Nach Stationen bei Premiere, der ARD und ProSieben hat Kalkofe bei Tele 5 eine neue Heimat gefunden, auf der dieser dank Formaten wie "SchleFaz" zu einem der Aushängeschilder geworden. Als solches erhält der selbsternannte "TV-Terminator" ein weiteres Format - allerdings nur online.