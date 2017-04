Tele 5 stimmt mit Double-Feature auf neue "SchleFaZ"-Staffel ein

Die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten gehen im Sommer in eine neue Runde. Vorher gibt es zum Osterfest bei Tele 5 jedoch noch einen kleinen Vorgeschmack mit einem Double-Feature.



Peter Rütten und Oliver Kalkofe nehmen in der fünften Staffel wieder die ihrer Meinung nach "schlechtesten Filme aller Zeiten" aufs Korn. Damit man sich darauf schon mal einstellen kann, wird zum Ostern in Gedenken an die "Mutter aller Superhelden Jesus" ein Double-Feature auf Tele 5 ausgestrahlt.