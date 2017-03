Tele Columbus steigert Zahl der Internetabos 2016 deutlich

Auch dank steigendener Tendenz bei der Zahl der Internet-Abonnenten konnte Tele Columbus im vergangenen Jahr erneut ein Wachstum bei Umsatz und Gewinn vermelden. Zumindest in den vorläufigen Ergebnissen.



Waren die letzten Jahre durch den Kauf von Primacom und Pepcom geprägt, was sich auch in den Jahresendergebnissen niederschlug, normalisierten sich die Zahlen bei Tele Columbus im vergangenen Jahr. Trotzdem konnte der Kabelnetzbetreiber in seinen vorläufigen Ergebnissen für 2016 wieder ein Wachstum in fast allen Bereichen vermelden.