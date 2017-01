Tele München Group wird Mehrheitsaktionär bei Odeon Film

Konsolidierung im deutschen Film- und Serien-Markt: Die Tele München Group stockt ihre Anteile an der Odeon Film AG auf und wird somit Mehrheitsaktionär bei der erfolgreichen Produktionsfirma.



Von Konsolidierung war in den letzten Jahren in Deutschland hauptsächlich in Verbindung mit dem Kabelmarkt die Rede, zum Jahresauftakt kommt es auch in der Fernseh- und Filmbranche zu einem solchen Firmenzusammenschluss. Denn wie die Tele München Group (TMG) am Mittwoch bekannt gab, hat die Produktionsgesellschaft ihre Anteile an der Odeon Film AG weiter aufgestockt und sich zum Mehrheitsaktionär aufgeschwungen.