Tele München Gruppe: Drei neue Top-Filme im Portfolio

Die Tele München Gruppe setzt auch weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit Lionsgate und sicherte sich dadurch die deutschsprachigen Rechte an drei hochkarätig besetzten Filmen.



"Horse Soldiers", "Kin" und "Down A Dark Hall" - diese drei Titel umfasst der Deal, den die Tele München Gruppe (TMG) mit Lionsgate schloss. Somit sicherte man sich die TMG die deutschsprachigen Rechte an den Filmen, die in den kommenden Monaten für einen Erfolg an den Kinokassen sorgen sollen.