Tele München Gruppe stellt sich internationaler auf

Bei der Produktion von Filmen und Fernsehsendungen baut die Tele München Gruppe (TMG) auf internationale Zusammennarbeit. Das Unternehmen von Herbert G. Kloiber beteiligt sich künftig an der amerikanischen Storied Media Group.



Während der österreichische Privatsender ATV für Herbert G. Kloiber nur ein Klotz am Bein darstellt, investiert der Unternehmer weiter in seine Tele München Gruppe (TMG) und sucht dabei die internationale Zusammenarbeit. Am Montag gab die TMG eine Beteiligung an der US-amerikanischen Storied Media Group (SMG) bekannt, mit der vor allem eine Zusammenarbeit bei internationalen Co-Produktionen für den Film- und Fernsehbereich geplant ist.