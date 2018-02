Telefónica zieht positives Fazit für 2017

Das Kommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland hat die vorläufigen Kennzahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2017 vorgelegt.



Im vorigen Jahr betrugen die Umsätze aus Mobilfunkdienstleistungen 5,29 Milliarden Euro. Im letzten Quartal 2017 konnte das Unternehmen seine Umsätze erstmals seit zweieinhalb Jahren steigern. Der Anstieg betrug 0,8 Prozent. Der Gesamtumsatz lag bei 7,30 Milliarden Euro.