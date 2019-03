Telegram durch Facebook-Panne mit Millionen neuen Nutzern

Der Chat-Dienst Telegram hat nach eigenen Angaben Millionen neue Nutzer gewonnen, während der Konkurrent Facebook stundenlang mit einem großflächigen Ausfall kämpfte.



Gründer und Chef Pavel Durov berichtete am Donnerstagmorgen von drei Millionen Neuzugängen in den vergangenen 24 Stunden. Er machte keine Angaben dazu, wie viele Nutzer Telegram nun insgesamt hat. Zuletzt hatte der Chatdienst vor rund einem Jahr die Marke von 200 Millionen aktiven Nutzern überschritten.