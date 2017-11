Telekom: Ab heute neuer StreamOn-Partner geschaltet

Das StreamOn-Angebot der Telekom wird weiter vergrößert. Ein neuer Hörfunkpartner steht ab heute in den Startlöchern.



Ab heute gibt es mit 107.7 einen neuen StreamOn-Partner. Nutzer des Telekom-Angebots können nun fünf Radio-Streams von 107.7 anhören. Der gehört in der Region Stuttgart zu den meistgehörten Lokalsendern. So können Stuttgarter und natürlich auch andere, überall in Deutschland den Sender verfolgen, ohne ihr Datenvolumen belasten zu müssen.