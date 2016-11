Telekom: Ursache für bundesweite Routerstörung noch unklar

Seit Sonntag ist die Deutsche Telekom bundesweit von massiven Störungen im Netz betroffen. Zahlreiche Kunden müssen den Ausfall ihrer Telefon-, Internet- und TV-Anschlüsse beklagen. Eine konkrete Ursache der Störung konnte vom Telekommunikationsanbieter noch nicht ermittelt werden.



Von den massiven Störungen bei Anschlüssen der Deutschen Telekom sind nach Angaben des Unternehmens bundesweit rund 900 000 sogenannte Router betroffen. Das sagte ein Sprecher am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Geräte dienen der Einwahl ins Netz der Telekom und ermöglichen damit Telefonie, den Internetzugang und auch den Online-Fernsehempfang. Das Netz selbst sei nicht gestört, sondern die Identifizierung der Router bei der Einwahl, sagte der Sprecher.