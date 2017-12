Telekom beschleunigt Glasfaserausbau

Die Deutsche Telekom beschleunigt den für schnelle Internetverbindungen wichtigen Ausbau des Glasfasernetzes. In diesem Jahr hahe der Konzern erstmals über 40 000 Kilometer Glasfaser verlegt.



Das seien gut 10 000 Kilometer mehr als in den Jahren zuvor, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im kommenden Jahr will der Bonner Telekommunikaitonsriese 60 000 Kilometer Glasfaser verlegen.