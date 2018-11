Telekom gewinnt Mobilfunk-Netztest der Computer-Bild

Die Deutsche Telekom geht als Gesamtsieger des Mobilfunk-Netztests der Computer-Bild heraus. Mit der Gesamtnote 1,8 erreichet das Unternehmen den besten Wert.



Mehr als 50.000 Leser nutzen die Netztest-App der Computer-Bild und messen damit die Qualität der Netze in Deutschland. Die Werte von Mai bis Oktober hat Computer Bild nun ausgewertet. Die Telekom hat laut der Zeitung derzeit das beste Mobilfunknetz für Smartphone-Nutzer in Deutschland.