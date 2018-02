Telekom präsentiert den ersten Club in der Schwerelosigkeit

Die Gäste des World Club Dome Zero Gravity werden am nächsten Mittwoch mehr als fünf Minuten schwerelos in einem Airbus schweben. Und die Telekom zeichnet dieses Ereignis mit mehreren 360-Grad-Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven auf.



Bei der vom Festivalveranstalter und Medienunternehmen BigCityBeats realisierten "World Club Dome Zero Gravity", dem weltweit ersten Club in der Schwerelosigkeit, feiern rund 50 ausgewählte Gäste und Astronauten an Bord eines speziell entwickelten Zero-G-Airbus zu den Beats der internationalen Top-DJs Armin van Buuren, Steve Aoki und W&W.