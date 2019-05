Telekom streamt "Rock am Ring" live für alle

Die Telekom zeigt das Festival Rock am Ring vom 7. bis 9. Juni 2019 exklusiv mit Magenta Musik 360. Zudem können Musikfans das Festival weltweit im kostenlosen Livestream in HD und 360 Grad erleben.



20 HD- und sechs 360 Grad-Kameras bieten ein herausragendes Erlebnis. Durch die unterschiedlichen Perspektiven "stehen" Zuschauer mal inmitten der Fans oder direkt neben dem Sänger auf der Bühne. Zu sehen ist das Festival über MagentaMusik 360-App oder die dazugehörige Webseite, wie die Telekom am Donnerstag informierte. Die Ärzte und weitere Topstars werden somit live auf Magenta TV zu sehen sein.