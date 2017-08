Telekom zeigt deutsche Spiele bei Basketball-EM kostenlos

Gerade noch rechtzeitig zum Start der Basketball-Europameisterschaft haben die Telekom und der Verband FIBA einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Zu empfangen sind die Spiele über Entertain, online oder per App.



Live und kostenlos werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der in Kürze beginnenden Europameisterschaft von der Telekom übertragen. Die EM findet vom 31. August bis 17. September in Israel statt. Auch weitere Partien werden kostenlos im Sportangebot der Telekom zu sehen sein.