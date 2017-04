Televes zeigt neues IPTV-System für Hotels auf der Anga Com

Auf der Anga Com will Televes ein neues IPTV-System für Hotels vorstellen. Es soll sich durch vier maßgeschneiderte Sets auszeichnen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.



Der Telekommunikationsdienstleister Televes wird auf der Anga Com ein neues IPTV-System für Hotels präsentieren. Es zeichnet sich durch vier Sets aus und soll über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen. Die zentrale Komponente des Sets ist sind die modulare IPTV-Kopfstelle HE21 und ein Layer-3-Switch. Mit ihnen lassen sich im Basis-Set sehr einfach Radio- und Fernsehprogramme zur Verfügung stellen.