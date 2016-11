"Tempel": Erste Dramaserie auf ZDFneo

Bei ZDFneo startet zum ersten Mal eine Dramaserie. Der ehemalige Boxer Mark Tempel gerät darin in einen Strudel aus Lügen und Gewalt. Dabei wollte er all dem entkommen.



Eigentlich hatte er seiner Frau Sandra versprochen Schluss zu machen mit Boxclub und kriminellem Milieu. Doch daran scheint sich ex-Boxer Mark Tempel nicht halten zu können. In der neuen Dramaserie "Tempel" bei ZDFneo gerät er in die Kreise der Berliner Mietmafia.