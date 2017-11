Tencent kauft Anteile an Snap

Snapchats Quartalszahlen lassen nur wenig hoffen. Die Instagram Stories machen sich bei dem Original deutlich bemerkbar. Daher kommt es vielleicht gelegen, dass China-Gigant Tencent ins Geschäft einsteigt.



Die schwachen Quartalszahlen des Videonetzwerks Snapchat wurden nun von Tencent genutzt, um sich groß an der App beteiligen. Zehn Prozent hat sich der chinesische Konzern gesichert, dem zum Beispiel auch die größte Plattform qq.com und der größte Messenger der Volksrepublik WeChat gehören.