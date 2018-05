Tennis live auf Sky - Sandplatz-Elite trifft sich in Rom

Die ganze Woche über zeigt Sky das ATP-Masters in Rom. Um den Turniersieg kämpfen unter anderem Sandplatzkönig Rafael Nadal und Titelverteidiger Alexander Zverev.



Dabei dürfte sich Rafael Nadal vermutlich nicht allzu gern an das letzte Masters in Rom erinnern. Im vorigen Jahr verlor er im Viertelfinale gegen Dominic Thiem. Von da an verlor der wohl beste Sandplatz-Spieler aller Zeiten jedoch fast ein Jahr lang kein Spiel mehr auf seinem Lieblings-Belag, bis er letzte Woche bei seinem Heim-Turnier in Madrid wiederum an Thiem im Viertelfinale scheiterte.