"Terra X"-Doku zeigt Zeitreise zu den Wurzeln der Menschheit

Die aufwändig inszenierte zweiteilige Dokumentation führt die Zuschauer am kommenden Sonntag und Sonntag, 27. August 2017, jeweils 19.30 Uhr, auf eine Zeitreise zu den Wurzeln des Menschen vor 25 Millionen Jahren.



Neue Forschungen haben ergeben, dass sich die menschlichen Verhaltensweisen bereits früher entwickelt haben, als bisher gedacht. In der ersten Folge "Vom Wald in die Savanne" lernen die Zuschauer Pierolapithecus, einen frühen Waldbewohner, kennen. Forscher denken, dass dieser auch schon sehr versiert im Werkzeuggebrauch wie die heute lebenden Menschenaffen war. Als Vorfahr der Menschen kommt auch der Australopithecus sediba in Frage, dessen Körperbau viele moderne Anteile aufweist. Einzelne Wissenschaftler sehen ihn sogar als Vertreter der Gattung Homo.