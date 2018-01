"The Exorcist" und "Lucifer": teuflisches ProSieben

Horror und Grusel - das sind die Zutaten, mit denen der Privatsender ProSieben in sein Serien-Frühjahr geht.



Am 28. Februar (23.15 Uhr), einem Mittwoch, startet die insgesamt 17-teilige US-Produktion "The Exorcist", in der zwei Priester sich um eine Familie kümmern müssen, die von Dämonen besessen ist, wie ProSieben mitteilte. Die Serie überführe den Stoff des Horrorfilm-Klassikers "Der Exorzist" (Originaltitel: The Exorcist) von 1973 in die Neuzeit, heißt es von dem Münchner Privatsender.