"The Frankenstein Chronicles": Staffel 2 exklusiv bei TNT Serie

TNT setzt "The Frankenstein Chronicles" fort. Dabei wird einiges anders sein als zuvor - vor allem was die Hauptfigur betrifft.



Soviel hat TNT Serie schon verraten: Sean Bean wird als Inspector John Marlott in die zweite Staffel von "The Frankenstein Chronicles" zurückkehren. Doch wirkt er etwas verändert, seit Lord Daniel Hervey (Ed Stoppard) ihn nach seiner Hinrichtung wieder auferweckt hatte.