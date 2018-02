"The Good Place" ist die neue Comedy-Serie bei Sixx

Schauspielerin Kristen Bell ist mit "The Good Place" beim TV-Sender Sixx zurück im deutschen Fernsehen. Darin versucht sie ihr Geheimnis zu bewahren.



Nach "Gossip Girl" und "Veronica Mars" gibt die US-Schauspielerin Kristen Bell jetzt erneut die zentrale Figur einer TV-Serie. In "The Good Place" spielt sie die Hauptrolle Eleanor. Die Comedy-Serie ist ab diesen Donnerstag (8. Februar) bei Sixx zu sehen.